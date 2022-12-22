Машинист электрички умер во время рейса в соседнем с Карелией регионе

В Ленинградской области машинист электропоезда скончался во время рейса.

В Кировском районе Ленобласти машинист электрички скончался, выполняя рейс. Трагедия произошла на станции Пелла в городе Отрадное.

Как сообщает издание «Московский Комсомолец в Санкт-Петербурге», машинисту стало плохо на рабочем месте, коллеги вынесли его на свежий воздух, потом положили на снег.



Однако это не помогло, мужчина скончался. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Западного управления Следственного комитета России на транспорте.