Машинист погиб на целлюлозно-бумажном комбинате Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело по нарушению правил охраны труда на Сегежском ЦБК, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла днем 13 января в Сегеже. Следствием установлено, что 48 – летний работник акционерного общества «Сегежский ЦБК», старший машинист бумагоделательной машины, выполняя работы на оборудовании по производству бумаги, получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установление виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее трое работников Сегежского ЦБК получили ожоги в химическом корпусе.