Машиниста грузового состава, попавшего в аварию в Мурманской области, взяли под стражу

Мужчине предъявили обвинение по статье уголовного кодекса РФ.

Машиниста грузового поезда, попавшего в аварию в Кандалакшском районе Мурманской области 17 декабря, заключили под стражу. Об этом сегодня сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Напомним, два поезда, двухэтажный пассажирский и грузовой, столкнулись вечером 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. Три вагона пассажирского поезда «Мурманск — Санкт-Петербург» сошли с рельсов. В результате аварии пострадали около 30 человек, двое погибли. Движение поездов в районе станции было временно остановлено.