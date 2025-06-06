Получившему ожог лица и кистей кочегару выплатят 110 тысяч рублей

Мужчина получил ожоги из-за выброса пламени из котла.

В Калевальском районе кочегару, получившему ожоги лица и кистей из-за нарушения требований охраны труда на работе, выплатят компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования о взыскании 100 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за несчастного случая. Деньги взыщут с работодателя. Об этом рассказали в карельской прокуратуре.

Прокуратура Калевальского района проверила обращения жителя поселка Боровой. Мужчина работал в котельной ГУП РК «Карелкоммунэнерго» машинистом-кочегаром. Суд установил, что в январе этого года во время производственных работ на котельной не соблюдались требования охраны труда. Мужчина получил ожоги лица и кистей рук из-за выброса пламени из котла.