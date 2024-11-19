«Машинка продолжает погибать»: в Петрозаводске обратили внимания на судьбу брошенного автомобиля

Оставленный у помойки на Ключевой автомобиль так никто и не забрал.

В паблике «Ключевая | Новости района» обратили внимание на автомобиль, оставленный возле мусорных контейнеров на улице Сегежская.

«Чья-то машинка продолжает погибать на Сегежской. 3-ий день стоит», — написала местная жительница.

Судя по виду автомобиля, очень похоже, что он побывал в аварии. Обратили внимание на него в минувшее воскресенье.

Напомним, вечером в субботу неизвестный на неустановленном автомобиле насмерть сбил пешехода в том же районе, после чего скрылся с места ДТП. Правоохранители продолжают разыскивать виновника трагедии и его автомобиль.