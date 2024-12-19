Машину инвалида засыпали снегом в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: ДТП Петрозаводска и Карелии / VK

Житель карельской столицы возмутился в соцсети и опубликовал видео.

Горожанин с инвалидностью пожаловался в соцсети на то, что неизвестный мужчина закопал в снег его машину. Видео опубликовали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Автомобиль стоит на парковке инвалидов на улице Репникова, 1. Разрешение, по словам автора поста, оформлено в ГАИ.

«Надеюсь узнал себя? Прятался за автобус, но забыл что камера напротив — Герой!», — написал горожанин в соцсети.