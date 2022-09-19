В ближайшее время собранные вещи передадут бойцам из Карелии. Неравнодушные жители республики собрали для них тёплую одежду, бытовую технику и предметы, которые позволят создать более комфортные условия.

Погрузка прошла сегодня возле пункта приёма гуманитарной помощи Народного Фронта на улице Дзержинского. По просьбе карельских добровольцев организация собрала тёплую одежду — термобелье, шапки, рукавицы и вязаные носки. Также в комплект вошли обогреватели, газовые баллоны и плиты, медикаменты, средства гигиены и предметы первой необходимости.

Вещи добровольцам пожертвовали местные жители и предприниматели. Активно к сбору подключились и различные организации — среди них Карелиястат, региональное отделение Пенсионного фонда России, Управление Федерального казначейства по Карелии и Министерство экономического развития республики.

«За полгода работы пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса нам неоднократно задавали вопрос о том, как поддержать именно наших ребят — добровольцев из Карелии. Сегодня мы подготовили для них специальный груз, они получат его в ближайшее время. Ещё раз хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей региона, которые участвовали и продолжают участвовать в этом важном деле», — сказала сопредседатель регионального штаба Народного Фронта в Карелии Анна Лопаткина.

Сопровождать груз будет доброволец Альберт Слизников из Кондопоги. Он имеет опыт работы в условиях боевых действий, поэтому решил поддержать участников специальной военной операции и в дальнейшем отправиться в Луганск.

«Я решил пойти туда не ради денег, а чтобы помочь нашим ребятам», — пояснил он.

Напомним, в Карелии продолжается сбор гуманитарной помощи. Сейчас для отправки в Ростовскую область формируют гуманитарный груз. Его доставят на машине, рассчитанной на 14 тонн.

В Петрозаводске помощь принимают в двух местах. Пункт Народного фронта находится по адресу: улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон 8 (8142) 59-57-84. Пункт, созданный на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон: 8 (8142) 76-74-54. Также пункты приёма организованы в районах Карелии.

Также жители республики могут отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик с помощью портала «Все для Победы», работу которого организовал Народный фронт.