Машины, оборудование, недвижимость пойдут с молотка в Карелии

Судебные приставы выставили на торги имущество должников.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии объявило о проведении публичных торгов, на которых будет продаваться имущество должников.

Так, на торги выставлены легковые и грузовые автомобили, рефрижератор, оборудование для производства пищевой продукции, жилые помещения.

Подробнее о продаваемом имуществе можно узнать на сайте УФССП Карелии.





