Машины, оборудование, недвижимость пойдут с молотка в Карелии

Судебные приставы выставили на торги имущество должников.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии объявило о проведении публичных торгов, на которых будет продаваться имущество должников.
Так, на торги выставлены легковые и грузовые автомобили, рефрижератор, оборудование для производства пищевой продукции, жилые помещения.
Подробнее о продаваемом имуществе можно узнать на сайте УФССП Карелии.
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