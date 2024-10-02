Машины от удара бросало друг на друга: появились подробности ДТП с троллейбусом и тремя авто в Петрозаводске

Массовое ДТП произошло на набережной Варкауса в карельской столице.

Подробности массовой аварии в Петрозаводске сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 18 октября, в 15.55 у дома № 7 на наб. Варкауса. Там 26-летний водитель автомашины «БМВ» неправильно выбрал боковой интервал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении троллейбусом. От удара «БМВ» отбросило на припаркованный «Фольксваген Мультивен», который отбросило вперед на припаркованный «Хендай Солярис».

В результате ДТП все четыре транспортных средства получили повреждения.

В дорожной аварии был травмирован 25-летний пассажир «БМВ».

Напомним, очевидцы заметили под одной из машин ботинки и предположили, что, возможно, сбили пешехода.