Машины от удара бросало друг на друга: появились подробности ДТП с троллейбусом и тремя авто в Петрозаводске

Массовое ДТП произошло на набережной Варкауса в карельской столице.
Подробности массовой аварии в Петрозаводске сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло в минувшую пятницу, 18 октября, в 15.55 у дома № 7 на наб. Варкауса. Там 26-летний водитель автомашины «БМВ» неправильно выбрал боковой интервал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении троллейбусом. От удара «БМВ» отбросило на припаркованный «Фольксваген Мультивен», который отбросило вперед на припаркованный «Хендай Солярис».
В результате ДТП все четыре транспортных средства получили повреждения.
В дорожной аварии был травмирован 25-летний пассажир «БМВ».
Напомним, очевидцы заметили под одной из машин ботинки и предположили, что, возможно, сбили пешехода.
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