Машины по Шуйскому мосту в Карелии по выходным пустят по обеим полосам из-за огромных пробок

По будним дням режим реверсивного движения недалеко от Петрозаводска сохранят до 23 июня, сообщили в Упрдор «Кола».

В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что ремонтные работы из-за высокой интенсивности движения на мосту через Шую ведутся в три смены.



До 23 июня на объекте должны заменить деформационные швы. По этой причине на 437 километре автодороги «Кола» в Прионежье машины пропускают в реверсном режиме.



«С учетом особенной загруженности названного участка трассы в выходные дни, выполнение работ предусмотрено с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье проезд по мосту будет осуществляться в обычном режиме», - сообщили в дорожной службе.



Отметим, вечером 12 июня, любители отдыха на природе собрались в длинную очередь на въезде в карельскую столицу в районе Шуи. Причина - ремонт моста через одноименную реку.



Кроме того, в Упрдор «Кола» напомнили, что в Прионежском районе по-прежнему ограничено движение по мосту в селе Деревянное на федеральной автодороге А-215.



В августе, когда дорожники будут класть новый асфальт, временно ограничат движение на участке автодороги «Кола», от поселка Шуя до села Янишполе.



Проезд организуют в режиме реверсивного или одностороннего движения.