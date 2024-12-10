Машины раскидало на круговом перекрестке в расширенном центре Петрозаводска

Два автомобиля не смогли разъехаться на Ленинградском кольце.

Авария в расширенном центре Петрозаводска, на круговом перекрестке на площади Ленинградского кольца произошла сегодня, 11 декабря, в 21.40.

Соответствующее видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На видео один легковой автомобиль двигался по кольцу в сторону улицы Иссерсона, когда в него врезалась легковушка, выезжавшая на перекресток со стороны улицы Кирова.

От удара первый автомобиль развернуло на дороге вокруг своей оси. Вторая машина также развернулась. Информации о пострадавших не поступало.