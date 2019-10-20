Машины с двигателем на 100-150 лошадиных сил невыгодно "содержать" в Карелии

Карелию причислили к регионам с самых высоким транспортным налогом.

Размер транспортного налога для каждого конкретного автомобиля напрямую зависит от региона его регистрации, мощности двигателя и возраста. Учитывая эти факторы, эксперты «Авто.ру» выяснили, в каких регионах России самые низкие и самые высокие транспортные налоги, пишут "Автоновости дня".

Расчеты проводились на основе шести 5-летних машин: LADA Granta (87 л.с.), KIA Rio (107 л.с.), Nissan Qashqai (144 л.с.), Toyota Camry (181 л.с.), Toyota Land Cruiser 200 (235 л.с.) и Infiniti QX70 (333 л.с.).

В итоге оказалось, что в Оренбургской области автомобили с двигателями мощностью менее 101 лошадиной силы вообще не облагаются транспортным налогом. Самая низкая ставка по стране зафиксирована в Калининградской и Свердловской областях – 2 рубля 50 копеек за одну лошадиную силу.

Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за "лошадь".

Машины с двигателем на 100-150 лошадиных сил выгоднее всего "содержать" в Крыму, Севастополе, Ингушетии и Ханты-Мансийском автономном округе – там местные жители платят по 7 рублей за одну силу.

Самым высоким налогом отметились сразу 10 регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург (и их области), Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, а также республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.

На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).

Владельцы автомобилей самой "дорогостоящей" категории (более 200 л.с.) меньше всего платят за свои машины в Ненецком автономном округе, тогда как самый высокий налог на такие авто действует в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Сахалинской областях.