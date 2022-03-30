Маски и дистанцию в магазинах Петрозаводска никто не отменял — контролеры не дремлют

Администрация Петрозаводска подтвердила, что, несмотря на спад пандемии, в магазинах города продолжаются проверки соблюдения антиковидных требований.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня специалисты администрации побывали с проверками в супермаркете на Казарменской улице и в магазине на улице Гоголя.

Контролеры убедились в наличии защитных экранов и стационарных диспенсеров с антисептиком в зоне обслуживания. Также они проверили, как продавцы и покупатели соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Такие рейды будут продолжаться до отмены распоряжения главы республики об антиковидных ограничениях.