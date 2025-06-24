Маски, танцы, силачи: большой фоторепортаж с Дня города и Карелии

Праздник достиг экватора, а фотографии нашего фотокора Людмилы Корвяковой достигли новостной ленты.

В Петрозаводске продолжается празднование Дня города и Карелии. Гуляния в Петрозаводске в самом разгаре. Тысячи горожан и гостей столицы гуляют по набережной и на нескольких площадках города. Подробнее о них здесь.

А здесь можно смотреть, что происходит на главной сцене:

А вот свежий большой фоторепортаж от нашего фотокора Людмилы Корвяковой.

Напомним, самое интересное еще впереди. В 18 часов на главной сцене зрители увидят театрализованное представление, посвященное 105-летию Республики Карелия, «Великий путь труда и славы зовет к свершениям вперед!». Далее выступят гости из Москвы — группа «Кватро», заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Завершит концертный вечер одна из самых популярных белорусских музыкальных групп — «Дрозды».