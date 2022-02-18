Масленицу сожгут в Итальянском карьере горного парка в Карелии

Горный парк «Рускеала» приглашает на проводы зимы.

В паблике Горного парка «Рускеала» жителей и гостей Карелии приглашают на Широкую Масленицу. Проводы зимы намечены на 7 марта.

В этот день гостей Горного парка ждет интересная развлекательная программа: народные забавы, игры, хороводы и конкурсы. Желающие смогут покататься на санях, запряженных лошадьми.

Завершиться праздник традиционным сжиганием Масленицы, которое пройдет на Итальянском карьере парка, и общим масленичным хороводом.

Подробнее о празднике можно узнать в паблике Горного парка «Рускеала».