Угрожавшего убить соседей массажиста из Петрозаводска отвезли в психбольницу

Мужчину, который на протяжении полугода изводил соседку по подъезду угрозами и побоями, отправили на психиатрическое освидетельствование.

54-летнего массажиста из Петрозаводска, который угрожал своей соседке ножом, отправили в психиатрическую больницу, сообщил «Столице на Онего» брат потерпевшей.

— Вчера к нему домой приезжали полицейские. У него капитально крыша едет. Он думает, что мы ему дверь вскрыли, установили у него в квартире и на рабочем месте камеры, жучки. Говорит, что создал какой-то аппарат в виде коробочки и прослушивает мою сестру, — рассказал он.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о том, что мужчину отправили на медицинское освидетельствование, отметив, что в настоящее время его диагноз неизвестен.

— Наши сотрудники пришли на место, увидели, что гражданин ведёт себя не совсем адекватно. Обратились к его родственникам, вызвали бригаду скорой помощи, которая подтвердила, что мужчине необходима помощь, и поэтому он действительно был направлен на лечение. Мы никаких диагнозов не ставим, потому что нам пока неизвестен его статус, насколько он осознаёт реальность, — пояснили в ведомстве.

Напомним, поздним вечером 30 сентября в доме № 3 по улице Древлянка в Петрозаводске полуголый мужчина стучался в дверь к своим соседям, вооружившись ножом, спрятанным в трусы. Родственники жильцов, с которыми он так настойчиво хотел пообщаться, рассказали «Столице на Онего», что подобное происходит не впервые. Как оказалось, нападавший — известный в городе массажист. Мужчина неоднократно угрожал соседям расправой, а иногда даже переходил от слов к действиям. Конфликт длится уже полгода. За это время он успел избить свою соседку шваброй и сломать ей дверной замок.