Инна Колыхматова: Благоустроенные скверы непременно станут новой точкой притяжения

Масштабное благоустройство в историческом центре Петрозаводска продолжается.

В историческом центре Петрозаводска продолжается масштабное благоустройство, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.



По ее словам, скверы Источник и Иссерсоновский заметно преображаются. Подрядчик укрепляет берега Неглинки габионами, занимается планировкой основания под газон, прокладывает сети для устройства освещения и мостит пешеходные дорожки гранитом.





Вместе с руководителем комитета градостроительства и экономического развития Натальей Тенчуриной осмотрели ход работ. Напомню, что проходят они на федеральные деньги — по государственной программе «Развитие туризма». Но, конечно, обновленная общественная территория будет интересна в первую очередь не гостям города, а местным жителям

— написала градоначальница.





Она отметила, что проект разработал местный архитектор Эмиль Кулдавлетов.

Многие сразу обратили внимание, что в обновленном сквере установят ротонду, однако назвать ее центральной частью композиции было бы неправильно. По сути, это — декоративный навес над существующим источником, в котором также для комфорта жителей будет освещение. Да и стоимость ротонды небольшая — около двух миллионов рублей

— пояснила Колыхматова.



Пожалуй, самая дорогостоящая часть благоустройства — карельский розовый гранит из месторождения Калгуваара. Именно им замостят пешеходные дорожки в новом сквере. Его, кстати, горожане уже знают — несколько лет назад им украсили Левашовский бульвар

— добавила мэр карельской столицы.

Она подчеркнула, что работы идут по графику. Завершить их подрядчик должен в начале декабря.



Благоустроенные скверы непременно станут новой точкой притяжения, местом, полным символизма — исторического и культурного… Окна строящегося большого хирургического комплекса БСМП будут выходить на сквер, который носит имя выдающегося хирурга, заслуженного врача Карело-Финской ССР Михаила Давыдовича Иссерсона.



А в будущем на общественной территории появится памятник русской народной сказительнице Ирине Андреевне Федосовой. Планируем сделать это к 2027-му, когда будем отмечать 200-летие со дня ее рождения

— поделилась Инна Колыхматова.