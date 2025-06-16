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«Масштабное шествие, консультации психолога, розыгрыш ноутбука»: в Петрозаводске впервые пройдет фестиваль платьев

Новости. Общество
14:50, 18 Июня 2025
фото: © сообщество ВК «Фестиваль «Сила женщины в платье»

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Организаторы проекта анонсировали программу фестиваля.

7 июля в 18:00 на набережной Онежского озера пройдет первый в стране региональный фестиваль «Сила женщины в платье».

Авторы проекта — Мирослава Лисняк и Анжела Кучерова. Как рассказали организаторы в своей группе в Вконтакте, фестиваль приурочили к празднованию Дня семьи и верности. Для гостей подготовили развлекательную программу, мастер-классы, дефиле и фотозоны.

На мастер-классе «Платье как текст» преподаватель словесности Ксения Алтусарь расскажет, как одежда говорит о человеке, что значит платье в истории и литературе, как научиться осознанно транслировать свою индивидуальность через стиль.

Хлеб-мастер Мария Чистова поделится практикой замеса и выпечки домашнего хлеба и расскажет, как он влияет на здоровье.

На мастер-классе «Создай платье своими руками» дизайнер одежды Людмила расскажет про основы кроя и пошива простого платья и как выбрать подходящий фасон и создавать свою одежду.

Семейный психолог Лиана Похвалина научит женщин вдохновлять и выстраивать гармоничные отношения, а также поделится практиками общения для укрепления семьи.

Семейный консультант по питанию Мария Ручьева расскажет, как питание влияет на настроение и уровень энергии, о простых привычках, которые помогут сохранить баланс в жизни и что важно передавать детям в культуре питания.

Кульминацией вечера станет масштабное шествие женщин в платьях по набережной от памятника Петру первого до Ротонды, в котором могут поучаствовать все желающие.

— Продемонстрировать свое любимое платье можно будет не только во время шествия, но и в фотозонах, которые мы подготовим. Также участников ждет развлекательная программа: будет возможность и спеть, и потанцевать, и в играх поучаствовать, — рассказали организаторы.

В рамках фестиваля проводят конкурс фотографий и детских рисунков. Заявки на участие принимаются до 25 июня. Авторы лучших работ получат на фестивале призы от партнеров и спонсоров проекта. Среди всех участников конкурса, кто придет на фестиваль, будет разыгран ноутбук. Отдельные призы вручат девушкам, пришедшим в свадебном платье.

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