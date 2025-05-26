Масштабной пожар начался в лесозаготовительном пункте в Карелии

О пожаре в Кондопоге сообщили в МЧС республики.

О пожаре в Кондопоге, в одноэтажном здании на территории лесозаготовительного пункта на улице Советов, дом № 50, сообщили в МЧС Карелии

Информация о пожаре поступила в 14.17 сегодня, 8 июня. На месте работали 6 единиц техники и 19 человек.

Предположительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 16.33 пожар был локализован, информации о пострадавших не поступало.