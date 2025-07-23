Масштабные лесные пожары охватили популярнейшую у россиян туристическую страну

В Турции из-за огня эвакуировали жителей городов, пожары полыхают в пригороде Стамбула и вокруг российско-турецкой АЭС.

Масштабные лесные пожары охватили Турцию. Лес загорелся сразу в нескольких провинциях страны, сообщает Лента.ру.

Причиной пожаров стала высокая температура, а также ветер. Власти турции сообщили о пожарах в пяти провинциях на северо-западе страны: Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса. В среду пожар произошел в родном из районов крупнейшего города Турции, Стамбула.

Пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую», в районе которой работают до 10 тысяч россиян. Огонь начала тушить в том числе российская авиация — работают самолеты и вертолеты.

Насколько известно, пострадавших лот огня нет. В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что пожары пока не повлияли на отдых на отдых туристов из РФ. Там подчеркнули, что у Турции большой опыт борьбы с крупными пожарами и «в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места». При этом посоветовали следить за официальными объявлениями, которые местные власти обязательно сделают в случае изменения ситуации.