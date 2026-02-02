РЕКЛАМА
Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях
Сегодня 15:32 Спорт
Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на состязаниях по одному из самых нестандартных видов спорта — зимнему рыбатлону. Рассказываем, как это было.

фото: © Людмила Корвякова

31 января десятки любителей активного отдыха из разных регионов России съехались в село Шуезеро Беломорского округа, чтобы принять участие в соревнованиях по одному из самых нестандартных видов спорта — зимнему рыбатлону.

Из 75 команд, прошедших предварительную онлайн-регистрацию, на место прибыли 64. Как и ожидалось, из-за морозной погоды (столбики термометров в тот день опустились ниже 25 градусов) спортсмены с маленькими детьми приняли решение отказаться от участия.

Помимо россиян, гостями праздника стали студенты Петрозаводского государственного университета из стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока.

О том, как организаторам удалось провести столь масштабные состязания в экстремальных погодных условиях, читайте в нашем материале.

