Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на состязаниях по одному из самых нестандартных видов спорта — зимнему рыбатлону. Рассказываем, как это было.
31 января десятки любителей активного отдыха из разных регионов России съехались в село Шуезеро Беломорского округа, чтобы принять участие в соревнованиях по одному из самых нестандартных видов спорта — зимнему рыбатлону.
Из 75 команд, прошедших предварительную онлайн-регистрацию, на место прибыли 64. Как и ожидалось, из-за морозной погоды (столбики термометров в тот день опустились ниже 25 градусов) спортсмены с маленькими детьми приняли решение отказаться от участия.
Помимо россиян, гостями праздника стали студенты Петрозаводского государственного университета из стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока.
О том, как организаторам удалось провести столь масштабные состязания в экстремальных погодных условиях, читайте в нашем материале.