23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма

09:00

Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство

08:30

Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске

07:30

Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

00:10

Массовые проверки будут проходить в Петрозаводске два дня подряд

22:40

Карелия и Андижанская область Узбекистана договорились о совместном плане сотрудничества

22:10

Уроженец севера Карелии погиб 9 мая на СВО

21:30

Форум отрасли природного камня «Карелфорум 2025» объединил более 200 участников из России и зарубежья

20:40

Начальник отдела «Карельского окатыша» рассказал, как оказался на СВО и стал экспертом по дронам

19:45

Жительницу Беломорска накажут за неуплату алиментов

19:15

В Петрозаводске построят еще один торговый центр

19:00

В центре Петрозаводска изменят схему движения

18:45

Карельским садоводам рассказали, куда можно сдать излишки урожая с огородов

18:30

Житель Беломорска лишился машины за повторную пьяную езду

18:15

Новые трибуны, ФОК и гостиница — стадион «Спартак» ждет серьезная реконструкция

18:00

Больницу на Древлянке достроят на федеральные средства

17:40

Стала известна дата прощания с академиком Эрнестом Ивантером

17:30

Умер экс-глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко

17:10

Небольшой дождь и до +13°С: какую погоду обещают в Карелии 27 сентября

17:00

Сварщик из Карелии стал лучшим в России

16:40

Региональный маткапитал теперь можно потратить и на обучение ребенка в автошколе

16:20

В Карелии разыскивают девушку 2008 года рождения

16:05

Устроившие драку в клубе Петрозаводска Саиб Акберов и Хикмет Мамедов сдались полиции

15:49

Обман «кадровиков»: петрозаводчанин потерял 110 тысяч рублей

15:30

Минимум 19 смертей: стало известно общее число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

15:15

Ушёл из жизни режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян

15:00

От школы до трудоустройства: «РКС – Петрозаводск» помогает молодым специалистам строить карьеру

14:51

В Петрозаводске мотоциклист пострадал в аварии

14:40

Якобы задержанный экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов находится в Санкт-Петербурге

14:30

«Петербургтеплоэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону в Карелии

14:25

Жителей Петрозаводска зовут на уборку «Кургана»

14:20

Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

13:54

Контактную сеть монтируют на Лобановском мосту в Петрозаводске

13:40

Стали известны подробности ДТП на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

13:20

Ушла из жизни легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина

13:00

Два спортивных праздника пройдут в Петрозаводске в начале октября

12:40

В МВД опровергли информацию о запрете в России праворульных автомобилей

12:05

Супругам из Олонца грозит тюремный срок за кражу денег с банковской карты знакомого

11:45

В Петрозаводске бездомный обокрал магазин техники и алкомаркет

11:25

Поддельный алкоголь убил семерых человек в соседнем с Карелией регионе

11:05

В многодетной семье из Карелии родилась «королевская двойня»

11:00

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

10:45

В кафе «Дежавю» в Петрозаводске произошел пожар

10:30

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

10:19

В центре Петрозаводска открывается выставка по камнеобработке

10:15

Известная журналистка возродила древний карельский метод вязания

10:00

В Кондопожской районной больнице появился передвижной рентген-аппарат

09:50

Мастера из Карелии стали победителями всероссийского конкурса сувениров

09:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце сентября

09:00

В центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе

08:40

В Медвежьегорске простятся с погибшим в зоне СВО земляком

08:20

Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной

08:00

Строители показали новый Лобановский мост с высоты птичьего полета

07:40

В Карелии впервые пройдет Спартакиада трудовых коллективов

07:20

Отопительный сезон начинается еще в трех районах Карелии

07:00

Старые корпуса завода «Холод Славмо» сносят в Петрозаводске

06:40

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

00:10
Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске
Сегодня 07:30 Происшествия
Вспыхнул частный жилой дом в Петрозаводском районе Ключевая.

фото: Александр Орлов / "Столица на Онего"

Масштабный пожар произошел в ночь на 27 сентября в Петрозаводске. Вспыхнул частный жилой дом на Ключевой, по адресу: улица Народная, 25а.

Пожар начался около 0.30 ночи. Как выяснила «Столица на Онего», пожарных вызвали соседи. В этот момент огонь охватил дом на участке, баню и хозяйственную постройку, а также перекинулся на баню в соседнем участке. Ее удалось потушить.

Дом и баня на пострадавшем участке оказались серьезно повреждены. По предварительным данным, помощь потребовалась одному человеку. Подробности произошедшего уточняются.

Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма
09:00 Экономика
Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство
08:30 Экономика
Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину
00:10 Экономика
Массовые проверки будут проходить в Петрозаводске два дня подряд
22:40 Общество
