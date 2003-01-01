Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске

Вспыхнул частный жилой дом в Петрозаводском районе Ключевая.

Масштабный пожар произошел в ночь на 27 сентября в Петрозаводске. Вспыхнул частный жилой дом на Ключевой, по адресу: улица Народная, 25а.

Пожар начался около 0.30 ночи. Как выяснила «Столица на Онего», пожарных вызвали соседи. В этот момент огонь охватил дом на участке, баню и хозяйственную постройку, а также перекинулся на баню в соседнем участке. Ее удалось потушить.

Дом и баня на пострадавшем участке оказались серьезно повреждены. По предварительным данным, помощь потребовалась одному человеку. Подробности произошедшего уточняются.