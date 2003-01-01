Масштабный пожар в Костомукшском заповеднике потушили за 3 дня

На борьбу с пламенем вышли сотрудники природоохранной организации.
Машстабный пожар, разразившийся на территории Костомукшского заповедника, потушили всего за 3 дня. Об этом рассказали в группе природоохранной организации. 31 июля пламя охватило лесную зону одного из полуостровов, а борьба с ним завершилась уже 2 августа.
— От материковой части огонь отрезали при помощи двух мотопомп. Основные средства тушения — ранцевые опрыскиватели, вмещающие до 15 литров воды. Для того, чтобы принять участие в ликвидации очага возгорания, сотрудники заповедника и национального парка добирались на место на моторных лодках, — рассказали там.
Ранее мы писали, что за последние сутки карельским пожарным удалось уменьшить общую зону возгорания с 1696 до 1597 гектаров. Благодаря оперативному перераспределению сил и средств специалисты смогли снизить количество действующих лесных пожаров до 30.
Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Костомукшском округе, Пудожском, Муезерском и Лоухском районах.