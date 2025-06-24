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Масштабный праздник спорта прошел в минувшие выходные в Петрозаводске

Новости. Спорт
22:40, 06 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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По центру карельской столицы бегали и мчались на велосипедах под овации зрителей.

KareliaTri  — масштабные соревнования  — в очередной, 4 раз, прошли в центре Петрозаводска 5 и 6 июля. Сотни атлетов- профессионалов и любителей из разных регионов России собрались попробовать свои силы в столице Карелии.

В общую программу соревнований вошли сканди-ходьба, взрослые и детские забеги, а также собственно триатлон. Увы, в  нынешнем сезоне погода внесла свои коррективы. Вода в Онежском озере не успела как следует прогреться к началу июля, составив всего 11.1 градуса, поэтому плавание пришлось исключить из программы. Однако все остальные соревнования прошли «на ура».

— Карелия прекрасна, Петрозаводск замечателен, Онего чудно, но уговорить воду сделаться теплее нам не удалось, — констатировал главный судья соревнований Валерий Кузьмин.

В триатлоне взамен водной дистанции прибавили 5 километров, и, судя по всему, это внесло свои коррективы в итоговый результат. Кроме того, организаторы гонки компенсировали отмену подарками от спонсоров.

Вместо заплыва был забег, затем стартовал велосипедный этап, проходивший вдоль всего берега Онего в Петрозаводске — набережной Варкауса, улицам Кирова, Пушкинская, Ригачина и Онежской Флотилии. Старт и финиш находились в створе проспекта Ленина на набережной города.

 Изначально дистанция бегового этапа KareliaTri Triathlon Olympic состояла из 10 километров, а с учетом прибавленного расстояния — 15 километров. Проходила гонка исключительно по Онежской набережной, от устья Лососинки до устья Неглинки, а старт и финиш находились там же, возле городской мэрии на проспекте Ленина.

К моменту финиша на дистанции остались уже не все стартовавшие спортсмены. Победителем же соревнований стал Иван Андреев из Санкт-Петербурга, спортсмен с 10-летним стажем.

— Я первый раз на KareliaTri. Надеялся, что все-таки будет плавание, но в целом мне все понравилось. Отличная погода, отличные условия, отличная организация. При этом мне отчасти повезло, что не было плавания — самый сильный у меня именно бег, — признался «Столице на Онего» победитель.

Вторым пришел Семен Пивоваров, москвич, который уже третий раз принял участие в соревнованиях. Спортсмен отметил старания организаторов, подаривших городу праздник. Наконец, третье место в общем зачете занял Максим Шутов из Ижевска. Как и победитель, он первый раз принял участие в этих соревнованиях.

Масштабный праздник спорта запечатлела запечатлела фотограф «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

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