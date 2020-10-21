Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске подошел к финалу (ФОТО)

В столице Карелии отремонтировали в рамках нацпроекта все дороги, на реконструкцию которых выделялось более 480 млн рублей.

Представители администрации Петрозаводска и Петросовета побывали сегодня на улице Калинина, ставшей последним объектом, отремонтированным питерской компанией "АБЗ-Дорстрой" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорога и тротуары от улицы Правды до площади Литейной готовы к сдаче. С целью осуществления контроля качества выполненных работ здесь сегодня были взяты керны специалистами Упрдор "Кола", с которыми сотрудничает администрация при приемке работ.

Как отметил руководитель управления городского хозяйства и транспорта мэрии Андрей Масляков, на улице Калинина был выполнен довольно большой объем работ, стоимость которых - 85 млн рублей. Здесь отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бортовой дорожный и газонный камень и люки колодцев, отрегулировав их высоту на уровне дорожного покрытия, восстановили газоны.

"Второй год на территории Петрозаводска реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги". И второй год с нами работает компания "АБЗ-Дорстрой". Мы оцениваем работу подрядчика положительно. Да, было небольшое остывание по срокам сдачи, например, улицы Калинина. Эта просрочка была обусловлена объективными обстоятельствами. В рамках синхронизации мероприятий дорожных работ и работ на сетях инженерных коммуникаций подрядчик был вынужден на некоторых участках притормозить ремонт, чтобы ресурсноснабжающие организации смогли реализовать свои планы", - сказал Андрей Масляков.

К качеству работ на Калинина нет претензий и у жителей города. Об этом сказал присутствующий при взятии керн депутат Петросовета Виталий Голов.

"Как житель района Голиковка, как депутат Петросовета, постоянно следил за качеством работ. Мне понравилось, что инженерные сети менялись вместе с асфальтом. Это касается пересечения улиц Казарменской и Калинина, где меняли тепловую камеру. От жителей вопросов по качеству не поступало. Люди довольны. Есть лишь небольшие замечания. Так, на некоторых участках отошел бортовой камень, но это устраняется в процессе приемки работ", - отметил городской парламентарий.

Напомним, в этом году по нацпроекту в Петрозаводске отремонтированы 11 дорог, включая три тротуара. Общая протяженность объектов - 19,3 км и 8,6 км соответственно. АО "АБЗ-Дорстрой", с которым администрация города заключила муниципальный контракт на 472 млн 236 тысяч рублей, должен был завершить работы до 15 сентября.

"Небольшие просрочки не считаем фатальной ситуацией. По результатам отобранных керн с дорожного покрытия качество работ "АБЗ-Дорстрой" подтверждается. Каких-либо замечаний к подрядчику у нас нет. Трехсторонний контроль с привлечением Упрдор "Кола" показывает, что все работы выполнены в соответствии со всеми условиями контракта, заключенного в этом году", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Андрей Масляков не видит проблем и со сдачей дорог, которые ремонтировались в этом году в рамках другого муниципального контракта. Подрядчик, ООО "Кондопожское ДРСУ", обязан был отремонтировать 15 дорог и тротуаров общей площадью 230 тысяч кв. м. в срок до 30 августа.

"Несмотря на колоссальный объем работ и непростые погодные условия, и по второму контракту с небольшой просрочкой подрядчиком работы выполнены. Осталось устранить некоторые недоделки. Идет ремонт одной дороги и двух тротуаров. Завершаются работы на автомобильной дороге в проезде Строителей, доделывают тротуары на улицах Судостроителей и Германа Титова. Думаю, что в течение недели, с учетом погодных условий, чтобы не допустить нарушения технологии, работы будут завершены и предъявлены к сдаче", - рассказал руководитель управления городского хозяйства и транспорта мэрии.

На данный момент, по словам Андрея Маслякова, на 95 процентах объектов ремонта "Кондопожским ДРСУ" ведутся подготовительные перед сдачей мероприятия. На 50 процентах дорог уже побывали представители администрации с проверкой. Были выявлены небольшие замечания, которые касаются наведения порядка, уборки строительного мусора. Подрядчик устраняет недоделки.

"Считаю, что весь комплекс работ как в рамках нацпроекта за федеральные деньги, так и в рамках профильной субсидии за счет средств дорожного фонда, в Петрозаводске реализован успешно. Думаю, что качество и безопасность наших дорог в разы повышено. И это главный результат нашей работы в этом году", - заявил Андрей Масляков.