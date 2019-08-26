Масштабный учебный автодром хотят построить в Петрозаводске

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Директор одной из петрозаводских автошкол выступил с предложением построить крупный автодром в рамках государственно-частного партнерства.
Об этом заявил директор городской автошколы, представитель организации "Опора России" Денис Смирнов на одной из площадок экономического форума "Диалога бизнеса и власти" в Петрозаводске.
"На базе уже существующей автошколы мы планируем в рамках ГЧП построить один из самых современных и больших автодромов на Северо-Западе. Ну и в дальнейшем с развитием республиканской сети автошкол выйти на федеральный уровень", - сказал Смирнов.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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