Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

Три автомобиля столкнулись на трассе в Прионежском районе Карелии.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Авария с участием трех легковых автомобилей произошло на трассе «Петрозаводск — Ошта» вчера, 5 сентября, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Сообщение о ДТП на 121 километре трассы «Петрозаводск — Ошта» поступило в 19.57. На место выехали пожарные из села Деревянное, а также медики и сотрудники ДПС.

В результате столкновения автомобили Nissan Terrano и ВАЗ-21112 остались на проезжей части, а Daewoo Nexia вынесло на обочину.

Медики осмотрели на месте пассажира Daewoo. Пострадавших и погибших не было.