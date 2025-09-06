Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

Три автомобиля столкнулись на трассе в Прионежском районе Карелии.
Авария с участием трех легковых автомобилей произошло на трассе «Петрозаводск — Ошта» вчера, 5 сентября, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Сообщение о ДТП на 121 километре трассы «Петрозаводск — Ошта» поступило в 19.57. На место выехали пожарные из села Деревянное, а также медики и сотрудники ДПС.
В результате столкновения автомобили Nissan Terrano и ВАЗ-21112 остались на проезжей части, а Daewoo Nexia вынесло на обочину.
Медики осмотрели на месте пассажира Daewoo. Пострадавших и погибших не было.