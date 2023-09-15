Массовая авария произошла на кольцевом перекрестке Петрозаводска

Три автомобиля столкнулись на Кукковке.

Сразу три автомобиля столкнулись на площади Кукковское кольцо в Петрозаводске. Авария попала на камеру внешнего наблюдения компании «Ситилинк».

Все произошло в воскресенье, 17 сентября, в 18.13. Внедорожник врезался сзади в остановившуюся перед небольшой пробкой легковушку, а та, в свою очередь, «боднула» автомобиль, стоявший впереди.

Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения.