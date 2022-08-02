Массовая авария произошла на набережной в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аварию с участием трех автомобилей запечатлели камеры наружного наблюдения на набережной Варкауса.

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня, 9 августа, в 12.15. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, один из автомобилей, двигаясь по набережной Варкауса от центра города, остановился на перекрестке с улицей мурманская, чтобы совершить левый поворот. За ним остановился еще один автомобиль, в который, в свою очередь, сзади врезался третий. Вторую машину от удара отбросило на первый стоящий автомобиль.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Присутствие медиков не понадобилось. При этом все машины самостоятельно покинули место ДТП.