Массовая авария произошла на оживленном шоссе в Петрозаводске

фото: Скриншот из видео "Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии".

На Древлянке в воскресенье столкнулись три автомобиля.

Авария с участием трёх автомобилей произошла сегодня, 15 декабря, в 11.48 на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и был выложен в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как два легковых автомобиля остановились перед пешеходным переходом. В этот момент сзади между ними, задев оба автомобиля, влетел фургон. Он смог остановиться перед переходом, не сбив никого из пешеходов.

Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.