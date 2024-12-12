Массовая авария произошла на оживленном шоссе в Петрозаводске

На Древлянке в воскресенье столкнулись три автомобиля.
Авария с участием трёх автомобилей произошла сегодня, 15 декабря, в 11.48 на Лососинском шоссе в Петрозаводске.
Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и был выложен в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».
На кадрах видно, как два легковых автомобиля остановились перед пешеходным переходом. В этот момент сзади между ними, задев оба автомобиля, влетел фургон. Он смог остановиться перед переходом, не сбив никого из пешеходов.
Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.
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