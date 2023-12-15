Массовая авария произошла на оживленной улице Петрозаводска

На Калинина столкнулись сразу три автомобиля.

На улице Калинина, в районе дома № 40, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 8.40 утра 18 декабря 44-летний водитель Volkswagen Jetta при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Toyota, который от удара отбросило на стоящий впереди Volkswagen Polo.

Травмы в результате аварии получил водитель Jetta получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.