Массовая авария произошла на выезде из Петрозаводска

Не менее трех автомобилей столкнулись в районе Силикатного кольца.
Видео с последствиями аварии на выезде из Петрозаводска было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Авария, судя по всему, произошла на 5 километре Пряжинского шоссе, в районе его пересечения с Силикатным кольцом, на границе Петрозаводска и Прионежского района.
Судя по всему, как минимум три автомобиля врезались друг в друга. На месте работают спасатели. Подробности происшествия уточняются.
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