Массовая авария произошла на выезде из Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Не менее трех автомобилей столкнулись в районе Силикатного кольца.

Видео с последствиями аварии на выезде из Петрозаводска было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария, судя по всему, произошла на 5 километре Пряжинского шоссе, в районе его пересечения с Силикатным кольцом, на границе Петрозаводска и Прионежского района.

Судя по всему, как минимум три автомобиля врезались друг в друга. На месте работают спасатели. Подробности происшествия уточняются.