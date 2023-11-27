Массовая авария произошла на выезде из Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Алексей Петунов / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Момент аварии с большегрузом и двумя легковушками попал на видео.

Видео, на которое попал момент аварии с большегрузом и двумя легковыми автомобилями, появилось на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла на Суоярвском шоссе, сообщил автор поста, во вторник, 28 ноября, в 20.13.

Судя по видео, большегруз разворачивался, потом, завершая маневр, задней частью кузова задел легковой автомобиль, который ехал во встречном направлении. Легковушку откинуло на стоящее другое легковое авто.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.