Массовая авария произошла под железнодорожным мостом в Петрозаводске

На улице Лыжная дорогу не поделили три автомобиля.

Сегодня, 21 ноября, в 8.03 утра массовая авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков Петрозаводска, на пересечении улиц Лыжная, Правды, Калинина и Ключевского шоссе.

Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Сампо». Момент аварии был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, ДТП произошло в тот момент, когда автомобили, двигавшиеся с улицы Лыжная вниз на улицу Правды, останавливались перед запрещающим сигналом светофора. В какой-то момент одна из машин протаранила впередиидущую, а та, в свою очередь, врезалась в двигавшуюся перед ней, пробуксировав ее несколько метров.

Напомним, вчера вечером. 20 ноября, странный инцидент с участием пешехода случился на улице Варламова в столице Карелии.