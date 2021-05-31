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Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:36, 01 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Массовое ДТП произошло утром 1 июня на Первомайском проспекте.

Утром 1 июня в 9.00 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Ленинградская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На видео заметно, как двигавшийся по Первомайскому проспекту автомобиль пытался проехать по перекрестку в тот момент, когда машины на Ленинградской уже начали движение. На светофоре, судя по всему, для виновника ДТП уже горел запрещающий сигнал. В результате нарушитель столкнулся с одной из начавших движение машин. От удара его развернуло, он по инерции врезался в стоящий на встречной полосе автомобиль. Последний, в свою очередь, откатился назад и задел машину, стоящую непосредственно за ним.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

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