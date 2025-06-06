Массовая авария произошла в центре Петрозаводска

Три автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена.

Массовая авария произошла сегодня, 16 июня, в 17.20 на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена в центре Петрозаводска. Момент ДТП попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк». Последствия аварии запечатлела журналист «Столицы на Онего».

Изначально столкнулись два автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу по улице Антикайнена. Один из них начал поворачивать на Ленина в сторону озера и врезался в другой. Тот от удара изменил траекторию движения и врезался в третий автомобиль, поворачивавший с Ленина на Антикайнена.

Как уточнили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пострадавших в результате аварии не было.