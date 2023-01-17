Массовая авария с участием 4 автомобилей произошла на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Помощь спасателей потребовалась автомобилистам вечером 30 января в Пряжинском районе.

Как сообщили в официальном паблике пожарной части Пряжинского района, 30 января в 18.24 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о массовом ДТП на трассе «Кола».

Авария случилась на 378 километре федеральной трассы — там столкнулись сразу 4 автомобиля. На месте работали сотрудники пожарной части поселка Пряжа — они отключили аккумуляторы и осмотрели место ДТП.

По информации спасателей, погибших и пострадавших в аварии нет.