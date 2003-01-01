Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

Автоинспекторы проверят водителей в столице Карелии на трезвость.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о профилактическом мероприятии, которое пройдет завтра, 8 сентября. В понедельник автоинспекторы проведут «Контроль трезвости» для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей.

В ГАИ подчеркнули, что пьянство за рулём многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями. Сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов.

В Госавтоинспекции напомнили, что о фактах управления нетрезвыми водителями можно сообщить по телефонам: 715-900, 78-44-44.