Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

В столице Карелии водителей будут проверять на алкоголь.
Сегодня, 13 августа, в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением. Из-за него многократно увеличивается риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44