Массовая проверка ждет водителей Петрозаводска в субботу

В Госавтоинспекции города предупредили о профилактическом мероприятии 19 июля.

В субботу, 19 июля, для пресечения аварий с участием пьяных водителей в Петрозаводске состоится профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением. Из-за него многократно увеличивается риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.