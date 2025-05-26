Массовая проверка ждёт водителей в Петрозаводске

Автоинспекторы будут проверять водителей в столице Карелии.

Сегодня, в понедельник 9 июня, в Петрозаводске будут массово проверять водителей на алкоголь в рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости», сообщили в ГАИ карельской столицы.

В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили об опасности пьяного вождения и заметили, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов.

О фактах управления авто нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.