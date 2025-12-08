Массовая травля крыс начнётся в Петрозаводске

В столице Карелии проведут масштабную дератизацию.
С 10 по 24 декабря в Петрозаводске будет проходить массовая дератизация, в рамках которой специалисты обработают более 300 дворов.
— Администрация Петрозаводска призывает присоединиться к акции управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения, — написали в мэрии.
Там также отметили, что эффективность борьбы с крысами будет зависеть от количества вовлечённых в неё компаний. Горожанам власти напомнили, что для предотвращения распространения грызунов твёрдые бытовые отходы необходимо выбрасывать только в предназначенные для этого контейнеры.
Ранее стало, что Карельский экологический оператор и «Автоспецтранс» начнут работать в прямом диалоге, чтобы качественно убирать контейнерные площадки и своевременно вывозить мусор из всех районов Петрозаводска.