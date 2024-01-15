Реклама на сайте

Строители ведут монтаж первого этажа жилого комплекса бизнес-класса «Аристократ» в центре Петрозаводска
Сегодня 12:37
Давнее дело об убийстве в Питкяранте раскрыли благодаря показаниям свидетеля
15.01.2024 17:20
В ГИБДД Карелии рассказали подробности жесткого столкновения на «Коле» самосвала и микроавтобуса
15.01.2024 16:07

Массовое ДТП на опасной дороге произошло на выезде из Петрозаводска

Новости. Дорожная хроника
14:40, 16 Января 2024
фото: © Скриншот с видео: Роман Суслов / паблик ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Новости партнеров

Последствия массового ДТП на выезде из Петрозаводска попали на видео.

О массовой дорожной авариии стало известно из соцсети «ВКонтакте» — пользователь  паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместил там видео последствий ДТП.

ДТП произошло в Петрозаводске утром во вторник, 16 января на выезде из города. Видеорегистратор очевидца зафиксировал последствия аварии в 8.02.

«Объездная от родника в сторону выезда из Петрозаводска», — уточнил автор поста.

«Сегодня дорога ещё опаснее, чем вчера», — отметил пользователь сети.

Как написали в комментариях сами автомобилисты, «там можно соревнования проводить по конькобежному спорту».

Судя по видео, на одной из полос движения стоят пять автомобилей — три из них — с включенной аварийной сигнализацией, при этом одна из машин стоит близко к разделительным столбикам, которые установлены посередине дороги. Две других автомашины имеют явные механические повреждения, при этом одна легковушка вылетела на встречную полосу, вторую машину после столкновения развернуло на полосе, по которой она ехала.

На месте происшествия работают медики — видеорегистратор зафиксировал машину скорой медицинской помощи. 

 

Ранее очевидцы сообщали о пробке из-за ДТП с пострадавшей   на выезде из Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
14.01.2024, 20:30
Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.