Массовое ДТП на опасной дороге произошло на выезде из Петрозаводска

Последствия массового ДТП на выезде из Петрозаводска попали на видео.

О массовой дорожной авариии стало известно из соцсети «ВКонтакте» — пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместил там видео последствий ДТП.

ДТП произошло в Петрозаводске утром во вторник, 16 января на выезде из города. Видеорегистратор очевидца зафиксировал последствия аварии в 8.02.

«Объездная от родника в сторону выезда из Петрозаводска», — уточнил автор поста.



«Сегодня дорога ещё опаснее, чем вчера», — отметил пользователь сети.

Как написали в комментариях сами автомобилисты, «там можно соревнования проводить по конькобежному спорту».

Судя по видео, на одной из полос движения стоят пять автомобилей — три из них — с включенной аварийной сигнализацией, при этом одна из машин стоит близко к разделительным столбикам, которые установлены посередине дороги. Две других автомашины имеют явные механические повреждения, при этом одна легковушка вылетела на встречную полосу, вторую машину после столкновения развернуло на полосе, по которой она ехала.

На месте происшествия работают медики — видеорегистратор зафиксировал машину скорой медицинской помощи.

Ранее очевидцы сообщали о пробке из-за ДТП с пострадавшей на выезде из Петрозаводска.