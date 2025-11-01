Массовое ДТП произошло под Петрозаводском

Несколько автомобилей попали в ДТП первого ноября вечером на объездной рядом с газораздаточной станцией на Шуйском шоссе недалеко от Петрозаводска.

Видео с подписью о ДТП появились поздним вечером первого ноября в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Мужчина сообщает, что есть жертвы.

— Объездная. Будьте аккуратнее, — обращается к подписчикам автор на видео.

В комментариях пользователи сообщают о сформировашейся критическом уровне колейности на данном участке дороги:

— Колейность на Объездной, уже достигла опасного уровня!

Когда подморозит на этих участках будут серьезные проблемы, — пишет один из водителей.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске.