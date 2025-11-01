Несколько автомобилей попали в ДТП первого ноября вечером на объездной рядом с газораздаточной станцией на Шуйском шоссе недалеко от Петрозаводска.
Видео с подписью о ДТП появились поздним вечером первого ноября в паблике «
По поручению Главы Карелии будут выделены деньги на ремонт больничного пешеходного моста через реку Олонка
Двое лодочников пропали в Карелии
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском
Карельский спортсмен Тимофей Петров завоевал два золота на Кубке мира по карате
Как пенсионер из Петрозаводска решил поменять масло в авто, а в итоге чуть не расстался с крупной суммой
Проверки на дорогах пройдут в праздничные дни в Карелии
Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии
Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга
В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты
Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»
Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов
В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных
Все, что случилось сегодня
Эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году
«90% ДТП можно предотвратить»: в ГАИ назвали главные причины аварий на пешеходных переходах
В Госдуме отмерили срок действия бумажных трудовых книжек
Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года
В Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке
Более 17 тысяч рублей будет стоить аренда дома в Карелии в новогодние праздники
Дождь, местами снег: прогноз погоды на 2 ноября
Глава Минстроя Карелии Александр Федоричев станет руководителем Карельского экологического оператора
От лимита на сим-карты до долгов по наследству: что важно знать о нововведениях ноября
В «Talojarvi. Город у воды» сохраняется выгодная цена на квартиры - 115 000 руб/ м2
Новые лестничные спуски, дорожки и тротуары обустраивают в Зарецком парке
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
Жители деревни Рыпушкалицы Олонецкого района поблагодарили Артура Парфенчикова за ремонт водопровода
Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной
Без проблем и рисков: как грамотно купить квартиру на вторичном рынке
Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества в первые дни ноября
В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту
Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия
Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии
Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов
Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске
Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске
Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет
Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»
Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации
Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската
Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии
В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг
«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье
Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки
Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами
В Египте открылся самый большой музей в мире
25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии
Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик
В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр
29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже
Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений
Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии
В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев
В России начали блокировать лишние сим-карты
Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы
Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске
«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника
Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией
«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму
Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье
Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске
«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности
— Раньше я занимался серьезным бизнесом. У меня была строительная фирма. В 2017 году произошел серьёзный сбой организма, я провёл полтора месяца в реанимации под капельницей в госпитале ветеранов… Там было много людей в возрасте — ветеранов, которые доживают свой век. Я внимательно слушал их разговоры. И знаете что? Они сожалели. Сожалели о том, что что-то не сделали из-за каких-то нелепых отговорок. Я так не хотел. Я пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял: «Единственное, что мы можем оставить после себя, это память.
Стал осмыслять это и нашёл свой путь. Я осознал: почему бы мне не делать то, что интересно туристам, что рекламирует Карелию? Я видел, как туристы приезжают и подумал: а почему бы не сделать, чтобы они приезжали, приезжали, а потом ещё раз приезжали? Заметил, что арт-объекты, которые я теперь уже делаю, привлекают внимание людей.
