Массовое ДТП с участием дома на колесах под Петрозаводском сняли на видео

В воскресенье, 8 января, на подъезде к Петрозаводску столкнулись четыре автомобиля, один из которых буксировал прицеп-кемпер.

В паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» опубликовано видео, на котором запечатлен момент столкновения четырех автомобилей на подъезде к столице Карелии.



Напомним, днем 8 января в 13.00, на седьмом километре федеральной автодороги «Подъезд к Петрозаводску», в трехстах метрах за родником, произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser, Renault Logan, Toyota Camry и Honda.

Дорожная авария случилась на двухполосном участке автодороги с двумя проезжими частями. Один из участников ДТП буксировал прицеп-кемпер.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения, их раскидало на проезжей части.