Массовое ДТП в Петрозаводске привело к большим заторам (ВИДЕО)

Легковой автомобиль двигался по улице Шотмана со стороны площади Гагарина, судя по видео, выезжая на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В это же время второй участник ДТП пересекал перекресток, выезжая на улицу Чапаева, начав движение на зеленый свет. От удара второго участника ДТП развернуло на 90 градусов и отбросило на угол перекрестка и тротуар.



Двигающийся по улице Шотмана легковой автомобиль отбросило влево, где произошло лобовое столкновение со стоящим на полосе встречного движения кроссовером, который от удара отбросило назад, на стоящий за ним автомобиль.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

В результате движение по улице Шотмана в сторону центра и улицы Чапаева оказалось заблокировано. Образовалась пробка, говорится в сообщении портала.