Массовое обследование новорожденных Карелии позволило вовремя выявить сложнейшие заболевания

По программе «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» в 2023 году в республике обследовали более 4 тысяч новорожденных детей.

В 2023 году в республике в полном объеме выполнены проекты и программы в сфере здравоохранения.



Например, по программе «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» на 36 наследственных и врожденных заболеваний обследовано 4 219 новорожденных детей (ранее скрининг проводили по пяти заболеваниям).



У двоих детей выявлена фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислот), у одного нашли адреногенитальный синдром — наследственное заболевание надпочечников.



О важнейших программах и стройках в сфере здравоохранения, капремонте больниц, ФАПов и амбулаторий, работе санитарной авиации, а также о многом другом — читайте в нашем материале «Здравоохранение по полной программе».