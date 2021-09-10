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Массовое отравление арбузами произошло в Москве – двое умерли, девять человек госпитализированы

Новости. Происшествия
19:45, 11 Сентября 2021
фото: © pixabay.com

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью двух человек – бабушки и внучки, которые за день до этого съели купленный в магазине арбуз.

Накануне стало известно о смерти 61-летней бабушки и 15-летней внучки, которые за день до этого съели купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве арбуз. Позже в пресс-службе «Магнита» заявили, что после случая со смертельным отравлением семьи убрали из магазина всю партию арбузов. Там отметили, что поставщиком партии арбузов в магазин на Совхозной улице является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Каныгин».

Сегодня еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, купленным в «Магните» на Совхозной улице. Об этом сообщают «Известия». По данным изданий, речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.

Кроме того, как уточнили «Известия», ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной -  женщины 55 и 62 лет. Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления, отметили в издании.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о начале эпидемиологического расследования в связи с ситуацией. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК).

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