Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в Тюменской области

В Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания.

Сегодня, 29 января, в селе Онохино Тюменской области было выявлено массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции, сообщили в Информационном центре правительства региона.

— Сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области совместно с Управлением Роспотребнадзора осуществляют полный контроль над оказанием необходимой медицинской помощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия. (…) Сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста, — написали там.

По данным телеграм-канала SHOT, среди заражённых оказались 116 учащихся Онохинской школы в Тюменском районе. Одному ребёнку потребовалась госпитализация, остальные находятся на амбулаторном лечении.

