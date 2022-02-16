Массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии

Скопление мокрого снега на крышах гаражей, сараев и козырьках подъездов в Сортавале привело к массовому обрушению конструкций.

Об этом сообщили в администрации города.

«В связи со сверхнормативным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя поступают сообщения о массовых обрушениях различных хозяйственных и технологических конструкций, а также козырьков домов, кровли гаражей, ангаров, сараев и т. д.», — говорится в сообщении.

Власти города обратились к владельцам объектов с просьбой проверить несущую способность конструкций и при необходимости убрать снег, чтобы обезопасить прохожих.

Кроме того, администрация предупредила о возможных перерывах в электроснабжении из-за падения деревьев на провода ЛЭП.